Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

20.10.2019 16:31
Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Ç. idaresindeki 52 ABD 389 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.