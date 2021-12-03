Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz sahil yolu Samsun istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ş. idaresindeki 06 CJL 257 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.Y. idaresinde ki 52 EZ 714 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrasında araçta sıkışan sürücü M.A.Ş. itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekiplerince araçtan çıkartıldı. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan M.B. isimli şahıs ile birlikte yaralı sürücüler kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

Elif'e ne oldu? Sevgilisi 'İntihar etti' dedi ama bıçaktaki detay soruşturmanın seyrini değiştirecek

Elif'e ne oldu? Sevgilisi "İntihar etti" dedi ama bıçaktaki detay soruşturmanın seyrini değiştirecek

 Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı

Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı

 Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genci ölüme terk etti, yakalanınca suçu elemanına attı

Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genci ölüme terk etti, yakalanınca suçu elemanına attı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title