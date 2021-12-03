Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz sahil yolu Samsun istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ş. idaresindeki 06 CJL 257 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.Y. idaresinde ki 52 EZ 714 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrasında araçta sıkışan sürücü M.A.Ş. itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekiplerince araçtan çıkartıldı. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan M.B. isimli şahıs ile birlikte yaralı sürücüler kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU