Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı
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Kumru, Ordu, 3. Sayfa

Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Kumru ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

25.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:28
Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Kumru ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kumru-Fatsa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 52 EM 223 plakalı otomobil ile farklı bir otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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