Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

08.09.2019 15:30

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçenin sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Akkuş istikametine seyir halinde gitmekte olan Ogün Y. idaresindeki 52 ET 132 plakalı otomobil, sanayi tarafından yola çıkan Salim K. idaresindeki 52 ABB 906 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, Salim K. ve yanında bulunan Abdullah K. ile diğer araçta olan Ogün Y. yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA