Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

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Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ortayılmazlar Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umutcan K. idaresindeki 52 DM 525 plakalı otomobil ile Cesur Ç. idaresindeki 48 YD 332 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Cesur Ç.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Rıdvan K. ve Mahir O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralıları Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, otomobillerin kaldırılması sonucu ulaşım normale döndü.

Kaza, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Ümit Güngör/İHA)

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Kaza, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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