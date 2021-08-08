(ORDU Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

- Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı Ordu'da, ATV motor ile mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

- Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

ORDU - Ordu'da, ATV motor ile mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık hasadından Saraycık Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarında giden ve içerisinde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu Halil Bozancı idaresindeki 46 K 0013 plakalı minibüs ile Ahmet Çakmak idaresindeki 52 ABM 207 plakalı ATV motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu savrulan ATV, park halindeki farklı bir otomobile çarptı. Kaza sonucu ATV sürücüsü ile yolcu olarak bulunan eşi Emine Çakmak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları alarak, Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu