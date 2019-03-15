Ordu'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Akkuş istikametinden Ünye yönüne giden Cemalettin Çöp (24) idaresindeki 52 LB 909 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Muhammet E.G. (33) yönetimindeki 24 AAC 255 plakalı otomobil ile Yenikent Mahallesi Keçigeçmez mevkisinde çarpıştı.

Kontrolden çıkan Çöp'ün yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Turgut A. (37) idaresindeki 52 LP 713 plakalı öğrenci servisine de çarptı.

Kazada, sürücü Cemalettin Çöp ile kayın validesi Nazile Demir (60) hayatını kaybetti, aynı araçtaki Seçil (17) ve Hasan Demir (64) ile servis aracında bulunan Ömer Faruk Kafa (13) ve Sedanur Kafa (11) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA