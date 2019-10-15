Ordu'da trafik kazası: 1 ölü

Ordu'da trafik kazası: 1 ölü

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti.

15.10.2019 15:36
Ordu'da trafik kazası: 1 ölü

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Çabuk idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü araçtan fırladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.