Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Ordu'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ordu'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamaş ilçesinde Halit Hatipoğlu yönetimindeki 52 HH 352 plakalı otomobil, Tayalı Köprüsü'nde şarampole devrildi.
Yaklaşık 25 metreden yuvarlanan otomobilde sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Hava, Gönül, Hikmet ve Irmak Canbaz yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.