Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu- Samsun karayolu üzerinde, Yüceler Mahallesi Ünye Devlet Hastanesi önünde, Necati Çalıkoğlu (49) yönetimindeki 52 LM 611 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan dönen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 BT 1319 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücü Çalıkoğlu ile aynı araçta bulunan Hatice (48) ve Nagihan Çalıkoğlu (21) ile Hamiye Deniz (42) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hamiye Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.