Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Arzu Gürel (25) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Dolunay Mahallesi'ndeki Samsun- Ordu yolunda meydana geldi. Muhammet K. yönetimindeki 52 KE 122 plakalı cip kontrolden çıkarak Sametcan K. yönetimindeki 52 LK 226 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada her iki cip sürücü yaralanırken, araçların birinde yolcu olarak bulunan Arzu Gürel ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Arzu Gürel'in cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Ordu

Kaynak: DHA