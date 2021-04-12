Ordu'da trafik denetimleri sıklaştı
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Ordu'da trafik denetimleri sıklaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da trafik denetimleri sıklaştı

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik kontrollerinde bin 585 araca ceza yazıldı.

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Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik kontrollerinde bin 585 araca ceza yazıldı.

5-11 Nisan 2021 tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 21 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 22 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 9 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 167 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 692 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 108 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 19 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 8 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde toplam 8 bin 603 araç kontrol edilirken bin 585 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 72 araç trafikten men edilirken 21 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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