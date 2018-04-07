Ordu'da Trafik Cezaları Hız Kesmiyor

Ordu'da Ocak-Mart ayları arasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, trafik kurallarına uymayan ve Trafik Kanunu'nun gereklerini yerine getirmeyen 903 araç trafikten men edildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ocak ayında 272 aracın trafikten men edildiği Ordu'da bu rakam Şubat ayında 332, Mart ayında 299 olarak belirlendi. Toplam 903 aracın trafikten men edildiği Ordu'da 2017 yılında 4 bin araç trafiğe çıkması yasaklanmıştı.

Ocak-Mart ayları arasında trafik kurallarına uymadıkları için ceza kesilen sürücü sayısı da aynı derece artış gösterdi. Buna göre Ocak ayında 2 bin 849, Şubat ayında 3 bin 74 ve Mart ayında ise bin 666 olmak üzere 7 bin 589 sürücüye ceza kesildi.

Aynı süre içerisinde hız ihlali yaptıkları için 2 bin 83 sürücüye de ceza uygulandı. - ORDU