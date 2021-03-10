Ordu'da trafiğe sıkı kontrol
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Ordu'da trafiğe sıkı kontrol

10.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:45
Ordu'da trafiğe sıkı kontrol

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 75 araç trafikten men edilirken 25 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 75 araç trafikten men edilirken 25 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

1-7 Mart 2021 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 25 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 32 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 34 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 87 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 694 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 85 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 13 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 6 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde toplam 10 bin 642 araç kontrol edilirken bin 892 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 75 araç trafikten men edilirken 25 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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