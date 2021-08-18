Ordu'da torbacılara aman yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da torbacılara aman yok

Ordu'da torbacılara aman yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına karşı operasyonlar sürüyor.

Ordu'da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına karşı operasyonlar sürüyor.

İl genelinde 9-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5 operasyon düzenlendi. 21 gram eroin, 6 kök Hint keneviri, 3 adet sentetik ecza ve 3 gram uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik bir madde olan metamfetamin ele geçirildiği operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü
Ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Kibariye Ece Üner Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mustafa Er Mesut Özil Burak Elmas Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da torbacılara aman yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 13:40:02. #1.14#

title