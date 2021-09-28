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Ordu'da toptan elma alımları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ordu'da toptan elma alımları sürüyor

Ordu'da, üreticilerin bahçelerinden hasat ettikleri elmaların satışları sürüyor.

KUMRU, ORDU (İHA) - Ordu'da, üreticilerin bahçelerinden hasat ettikleri elmaların satışları sürüyor.

Kumru ilçesinde olgunlaşan elmaların hasadını yapan üreticiler, toptan bir şekilde alım yapan noktalara ürünlerini getiriyor. Meyve suyu yapımında kullanılan elmaları tartıldıktan sonra alıcılara teslim eden üreticiler, fiyatların düşük olmasından yakınıyor.

Kumru ilçesinde bulunan bir noktada elmalarını satan üreticiler, bu işi geçim kaynağı olarak yapmadıklarını ancak elmaları bahçede çürümeye terk etmektense bu şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Kilogramını 50 kuruştan satıyoruz. Bizim bölgemizde fındık ön planda olduğu için, elmayı geçim kaynağı olarak görmüyoruz. Hasat yaptığımız elmaların bir kısmını pekmez yapımında kullanıyoruz, bir kısmını da bu şekilde satıyoruz" dediler. - ORDU

Ordu'da toptan elma alımları sürüyor

Ordu'da toptan elma alımları sürüyor

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Haber: Ordu'da toptan elma alımları sürüyor - Haberler
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