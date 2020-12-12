Ordu'da toplu taşımada HES kodu uygulaması
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Ordu'da toplu taşımada HES kodu uygulaması

12.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:06
Ordu'da toplu taşımada HES kodu uygulaması

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması kullanılacak.

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, toplu ulaşımı daha güvenli hale getirip, bulaş riskini en aza indirmek için HES koduyla eşleştirilmiş biniş kartı kullanılması zorunluluğunun uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yolcuların, 15 Aralık'tan itibaren toplu taşıma araçlarına HES kodu eşleşen kartlarla biniş yapabileceği, riskli olanların engellenerek Sağlık Bakanlığına bildirileceği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HES kodu ile Ordum kartlarını ya da kredi kartlarını eşleştirmesini belirli güne kadar tamamlamayan vatandaşlar, genelge gereği toplu taşıma araçlarından yararlanamayacak. Kentte bugüne kadar 16 bin 857 kişi Ordum kart ve kredi kartlarına HES Kodu tanımlaması yaptı. Bu işlemi gerçekleştirmeyenlerin kartları ise eşleştirme yapılıncaya kadar kullanımına kapatılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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