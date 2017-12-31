Ordu'da Tırın Çarptığı Genç Kadın Öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.



Samsun'dan Trabzon istikametine giden İsa K'nın kullandığı 55 EM 479 plakalı tır, Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Betül Tarakçıoğlu'na (25) çarptı.



Tarakçıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.



Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının cesedi, Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.