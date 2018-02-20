Ordu'da Tır Devrildi: 1 Ölü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Trabzon'dan Çorum'a giden Yusuf Sadık (32) yönetimindeki 05 LN 414 plakalı tır, Samsun-Ordu Karayolu Kayaca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi. Çalışlar Köprüsü'nün korkuluklarına çarparak durabilen tırın sürücüsü Sadık, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarılan Sadık'ın cesedi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.