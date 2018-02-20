Ordu'da Tır Devrildi: 1 Ölü
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Ordu'da Tır Devrildi: 1 Ölü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Ordu'da Tır Devrildi: 1 Ölü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Trabzon'dan Çorum'a giden Yusuf Sadık (32) yönetimindeki 05 LN 414 plakalı tır, Samsun-Ordu Karayolu Kayaca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi. Çalışlar Köprüsü'nün korkuluklarına çarparak durabilen tırın sürücüsü Sadık, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarılan Sadık'ın cesedi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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