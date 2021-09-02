Ordu'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı başladı

Ordu'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı başladı Ordu'da üretimine başlanılan ve 4 ay önce dikimi yapılan, insan ve hayvan hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılan tıbbi bitkiler ile kokulu bitki olan aromatik bitkilerin hasadı başladı.

Ordu'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı başladı

ORDU - Ordu'da üretimine başlanılan ve 4 ay önce dikimi yapılan, insan ve hayvan hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılan tıbbi bitkiler ile kokulu bitki olan aromatik bitkilerin hasadı başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında Altınordu, Perşembe, Ünye ve Kabadüz ilçelerinde sarı kantaron, ekinezya, tıbbi nane, aynısefa, limon otu, biberiye, kekik ve lavanta olmak üzere toplamda 8 çeşit bitki yetiştiriliyor. Yeterli olgunluğa ulaşmış bitkiler daha sonrasında hasat edilip Karadeniz'de ilk ve tek olan Biyo-İnovasyon Merkezinde işlemlerden geçirilerek sabun, yağ, çay gibi çeşitli ürünlere dönüştürülüyor. Ayrıca üretiminde başarılı sonuçlar elde edilen bitkiler konusunda üreticileri eğitecek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi bu sayede tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması katkı sunmuş olacak.

2021 Mayıs ayı itibariyle Ünye, Perşembe ve Kabadüz'de vatandaşlara verilen hem de Altınordu ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin parselinde bulunan alana dikilen 8 çeşit tıbbi ve aromatik bitki 4 aylık bir süre sonucunda hasadı yapıldı. Bu kapsamda yetiştirilen bitkilerin ilk hasadı Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde bulunan 3 dekar alanda gerçekleştirildi. Hasada Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de katıldı.

"Tıbbi aromatik bitkiler önemli bir gelir kaynağı"

Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve hasadı ile ilk denemelerin olumlu sonuç verdiğine dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tıbbi ve aromatik bitkilerinin önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Başkan güler şöyle konuştu:

"Burada biz 8 çeşit tıbbi aromatik bitti denedik. Özellikle ekinezyaya dikkat çekmek istiyorum. Bu bitki Karadeniz'de ilk defa deneniyor ve çok iyi sonuç aldık. Bunun dışında biberiye, aynısefa, tıbbi nane var. Bin 300 metrekareden 30 bin TL bir gelir elde edebileceğiz. Birde burada sürpriz ürün olarak arkadaşlarımız karpuzu denemişler. Diyarbakır karpuzu kadar iddialı karpuzların burada olabileceğini de görmüş olduk. Ordu'muz sadece fındıkta, kivide, balda iddialı değil. Bunun dışında da tıbbi aromatik bitkilerde önemli bir gelir kaynağı olduğunu tespit ettik. Bizim milletimiz görerek inanır. Bizde aldık, diktik ve gösterdik. Şimdi bunların hasadı yapılıyor"

"Ordu şifa merkezi olacak"

Tıbbi ve aromatik bitkilerin İnovasyon Merkezi'nde işlenerek ilaç konusunda da kaynak oluşturacaklarını söyleyen Başkan Güler, "Buradan sadece para kazanmayacağız. Bu bitkilerden ilaç yapılabileceğiz ve şifa konusunda kaynak oluşturacağız. Topraklarımız çok zengin. Burası aynı zamanda şifa merkezi oluyor. Buradan elde ettiğimiz ürünlerin ayrıca distilasyonlarını yapıyoruz. Yani içindeki konsantrelerini çıkaracağız. Bunlarında her biri ilaç olabilecek bir şekle dönüşecek. Ekinezya bunlardan bir tanesi gribe ve ağrı kesici olarak etkili bir bitki. Diktiğimiz sekiz aromatik bitki burada kurduğumuz destilasyon ünitelerine koyuyoruz. Burada ısıtarak belirli sıcaklıklarda bunlar ayrışıyorlar. Mesela lavanta yağı elde ediyoruz. Bu yağın litresi bin 500-bn 800 TL arasında. Ayrıca lavantanın suyundan da sabun yapacağız" şeklinde konuştu.

"Birçok bitki fındığa ilave yeni gelir kapısı olabilir"

Fındığa ilave birçok bitkinin Ordu'da yeni gelir kapısı olabileceğini söyleyen Başkan Güler, "Salepte de çok iyi bir sonuç almıştık. Bu üründe çok gelir getirici bir bitki. Bunun dışında limon otu, melisa, stevya, siyez buğdayı, aronya, mavi yemiş gibi ürünlerde de başarılı olduk. Bunların hepsi fındığa ilave kazanç kapısı. Bunların hepsini göstererek, ispat ederek olabileceğini halkımıza sunmuş olduk. Bundan sonrası artık karşılıklı gayretle bu uygulamayı yaygınlaştırmak olacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Akyürek