Ordu'da Terminal Çalışmaları Sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde hayata geçirilecek Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çalışmalar sürüyor.

Altınordu ilçe merkezinde kısıtlı bir alanda hizmet veren eski otogarın günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle yapımına başlanan yeni otogarda çalışmalar hızla devam ediyor. Eskipazar mevkisinde TOKİ ve Memurkent konutlarının bulunduğu bölgede toplam 22 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen yeni terminal ile kentin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu önemli bir projenin daha hayata geçirileceğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "25 milyon TL'yi bulacak olan yeni otogar projesi ile kentin günlük trafik yoğunluğunu azaltılırken, şehirlerarası ulaşımda da modern bir yapıyı ilimize kazandıracağız" dedi.

Yüzde 70 oranında tamamlandı

Çalışmaların yüzde 70 oranında tamamlandığını belirten Başkan Yılmaz, "Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali Projesi'nde çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmalar kapsamında trafo binası, giriş kulübesinin betonarme imalatı tamamlandı ve çevre düzenlemesiyle ilgili toprak serimi yapılarak zemin sıkıştırması gerçekleştirildi. Yapının temelini oluşturan çelik imalatları ile çevre duvarı ve alüminyum dış cephe imalatları devam ediyor. Proje yüzde 70 oranında tamamlandı" şeklinde konuştu.

Toplam 22 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen proje ile kentin günlük ulaşım ihtiyacını sağlayan ilçe minibüslerinin bir çatı altında toplanması sağlanacak. 3 bin 177 metrekarelik terminal binasından oluşan projede, 8 adet kırsal terminal park alanı (ilçe minibüsü), 28 adet otobüs park alanı (şehirlerarası), 67 adet minibüs park alanı, 16 adet midibüs park alanı, 90 araçlık kapalı otopark, 54 araçlık açık otopark, 28 adet peron, 20 adet firma odası bulunacak. - ORDU