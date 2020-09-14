ORDU Temizlik işçileri 200 torba çöp poşetiyle 'Atma daa' yazdı
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ORDU Temizlik işçileri 200 torba çöp poşetiyle 'Atma daa' yazdı

Temizlik işçileri 200 torba çöp poşetiyle 'Atma daa' yazdıORDU'nun Fatsa ilçesinde temizlik işçileri hafta sonunda piknik alanından topladıkları 200 torba çöp poşetiyle Karadeniz şivesiyle 'Atma daa' yazıp, çöplerin atılmasına tepki gösterdi.

14.09.2020 17:28 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:35

Temizlik işçileri 200 torba çöp poşetiyle 'Atma daa' yazdı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde temizlik işçileri hafta sonunda piknik alanından topladıkları 200 torba çöp poşetiyle Karadeniz şivesiyle 'Atma daa' yazıp, çöplerin atılmasına tepki gösterdi.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce hafta sonu Bahçeler Mahallesi'ndeki piknik alanlarında temizlik işlemi yapıldı. Yapılan çalışmayla 200 torba çöp toplandı. Çöpleri gelişi güzel etrafa atan ve toplamadan giden vatandaşlara tepki göstermek isteyen temizlik işçileri, 200 torba çöp poşetiyle 'Atma daa' yazdı.

'LÜTFEN ETRAFIMIZI TEMİZ TUTALIM'

İnsanların çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini ifade eden işçilerden Turgay Özyurt, 'Herkes yaşadığı çevreye sahip çıkmalı, bu ağaçlar, bu yeşillik, bu dereler hepimizin. Bu çevrede 2 günde 200 torba çöp topladık. Herkesin temizlik kurallarına uygun davranmasını istiyoruz. İnsanlar çöpünü poşetleyip, en yakın çöp kovasına atsın. Bu doğa harikası yerleri temiz bırakmalarını istiyoruz. Doğayı kirletmek demek sağlığımızı tehlikeye atmak demektir. İnsanlarımız piknik yaptıktan sonra çevresini çok pis bırakıyorlar ama aynı yere tekrar piknik için geldiklerinde pis görünce rahatsız oluyorlar. Ağaçları sevelim, yeşillik alanlarımızı sevelim, ırmaklarımızı kirletmeyelim, doğaya sahip çıkalım, etrafımızı temiz tutalım" dedi.

ORDU Temizlik işçileri 200 torba çöp poşetiyle 'Atma daa' yazdı

Kaynak: DHA

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