Ordu'da teleferik ve ters ev yeniden vatandaşın hizmetine sunulacak
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Ordu'da teleferik ve ters ev yeniden vatandaşın hizmetine sunulacak

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından teleferik ve ters ev yeniden vatandaşlarla buluşacak.

Ordu'da teleferik ve ters ev yeniden vatandaşın hizmetine sunulacak
24.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:14

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından teleferik ve ters ev yeniden vatandaşlarla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 sürecinde faaliyetleri durdurulan iki hizmette de vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hatırlaması ve koruması için bir dizi önlemler alındı.

Bu kapsamda teleferik ve ters ev bilet satışının yapılacağı yerlere vatandaşların sosyal mesafesini koruyacak çizgiler çizildi. Teleferik tesisi ve ters evin girişlerine Büyükşehir Belediyesinin tamamen kendi milli ve yerli imkanlarıyla ürettiği Aircor52 Dezenfektan Tüneli yerleştirildi. Aynı zamanda 8 kişilik olan teleferik kabinleri, 4 kişiye düşürüldü.

Belediyenin iştiraki ORBEL'in Genel Müdürü Muhammed Günaydın, iki hizmeti de yeni normal sürece uygun koşullarda hazırladıklarını belirtti.

Ziyaretçilerin sağlığının kendileri için önemine değinen Günaydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlamda teleferiği kullanan ve ters evi ziyaret edenler için hijyen koşullarının üst düzeyde tutulduğu, sosyal mesafenin ön planda olduğu tedbirleri uyguladık. Bilet alırken çizilen uyarıcı çizgilerle sosyal mesafesini koruyacak. Teleferik ve ters eve girilmeden önce dezenfektan tünelinden geçilecek. Daha sonrasında ellerini de dezenfekte ettikten sonra teleferik kabinine sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde oturması sağlanacak. Aynı işlemler ters ev hizmetimizde de uygulanacak. Kısacası vatandaşlarımız rahatlıkla hizmetlerimizi kullanabilir."

Açıklamada, 1 Temmuz'da hizmet verecek ters evin sabah 11.00 ile akşam 20.00, teleferiğin sabah 9.30 ile akşam 22.00 saatleri arasında açık olacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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