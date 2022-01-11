Ordu'da teleferik hattında bakım ve değişim çalışması başlatıldı - Haberler
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Ordu'da teleferik hattında bakım ve değişim çalışması başlatıldı

Ordu'da teleferik hattında bakım ve değişim çalışması başlatıldı
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'nun gözde turizm merkezlerinden Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik hattında bakım ve değişim çalışması başlatıldı.

ORDU (AA) - Ordu'nun gözde turizm merkezlerinden Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik hattında bakım ve değişim çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gerekli bakım ve değişimin yapılması için güvenlik tedbirlerince bir süredir vatandaşların hizmetine kapatılan teleferik hattındaki çalışmalara, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve imalatçı İtalyan firması başladı.

İş planlaması çerçevesinde 10 Ocak'ta başlatılan çalışmalar kapsamında, teleferik hattında şanzıman montajı ve basınç kontrolleri, parametre ayarları, fren testleri, kule testleri, klem ve askı sistemlerinin tahribatsızlık testi ile eski halatın indirilerek yeni halatın hatta çekilme işlemleri yapılacak.

Görevli personelin iş sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutulduğu çalışmaların bitirilmesi ile teleferik hattının ay sonuna vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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