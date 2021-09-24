ORDU'DA TEKERLEKLİ TRAMVAY HATTI, 28 EYLÜL'DE AÇILACAK - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ORDU'DA TEKERLEKLİ TRAMVAY HATTI, 28 EYLÜL'DE AÇILACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'da, turistik amaçlı elektrikli tekerlekli ve tramvay hattı kuruldu.

ORDU (DHA) - ORDU'da, turistik amaçlı elektrikli tekerlekli ve tramvay hattı kuruldu. Test sürüşleri yapılan tramvay, 28 Eylül'de hizmete sunulacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde rıhtım ile teleferik alt istasyonu arasında, turistik amaçlı nostaljik tramvay hattı kurdu. Elektrikli ve tekerlekli tramvay, test sürüşlerinin ardından 28 Eylül'de hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İlk etapta teleferik alt istasyonu ile rıhtım arasında seferlerine başlayacak olan tramvayımız Ordu'muzun tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Kimimizin ilk kez bu heyecanı tadacağı, kimimizin ise nostalji yaşayacağı tramvayımız ilimize hayırlı olsun? diye konuştu.

ORDU'DA TEKERLEKLİ TRAMVAY HATTI, 28 EYLÜL'DE AÇILACAK

ORDU'DA TEKERLEKLİ TRAMVAY HATTI, 28 EYLÜL'DE AÇILACAK

ORDU'DA TEKERLEKLİ TRAMVAY HATTI, 28 EYLÜL'DE AÇILACAK

ORDU'DA TEKERLEKLİ TRAMVAY HATTI, 28 EYLÜL'DE AÇILACAK
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valiliğini ziyaretinde konuştu Açıklaması

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valiliğini ziyaretinde konuştu Açıklaması

 ZEYTİNBURNU'NDA 'YAN BAKTIN' CİNAYETİ; ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

ZEYTİNBURNU'NDA 'YAN BAKTIN' CİNAYETİ; ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Demet Özdemir Kerem Kamışlı Caner Cindoruk
Spor Gazeteler Kerem Aktürkoğlu Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Aziz Kocaoğlu Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ORDU'DA TEKERLEKLİ TRAMVAY HATTI, 28 EYLÜL'DE AÇILACAK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 16:43:39. #1.11#