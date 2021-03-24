Ordu'da tefeci operasyonu

Ordu'da kumar oynattığı kişileri borçlandırıp, mağdurlara senet imzalatarak tefecilik yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Ordu'da kumar oynattığı kişileri borçlandırıp, mağdurlara senet imzalatarak tefecilik yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kumar oynattığı kişileri borçlandırıp, mağdurlara senet imzalatarak tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması amacıyla ikametinde ve iş yerinde sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelinin mağdurlara kumar borcu nedeniyle senet imzalatarak toplam 320 bin lira borçlandırdığı ve mağdur ettiği tespit edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda senet ve alacak notlarının bulunduğu ajanda ve defterler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı