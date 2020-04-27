Ordu'da, tedbirlere uymayıp bekçiler ile tartışan vatandaş gözaltına alındı Ordu'da, tedbirlere uymayıp bekçiler ile tartışan vatandaş gözaltına alındı Ordu'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından insanlar sokaklara dökülürken, ekipler tarafından boşaltılmaya çalışılan bir caddeye girmek isteyen vatandaş ile bekçiler arasında arbede yaşandı.

Ordu'da, tedbirlere uymayıp bekçiler ile tartışan vatandaş gözaltına alındı

ORDU - Ordu'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından insanlar sokaklara dökülürken, ekipler tarafından boşaltılmaya çalışılan bir caddeye girmek isteyen vatandaş ile bekçiler arasında arbede yaşandı. Kurallara uymayan şahıs gözaltına alındı.

Türkiye'de de etkili olan korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. 4 günlük kısıtlama sürecinde evlerinde kalan vatandaşlar, yasağın kalktığı haftanın ilk gününde sokaklara döküldü. Ordu'da, korona virüsle mücadele kapsamında giriş ve çıkışlarına kontrollü olarak izin verilen caddelerde ekipler tedbirlerini aldı.

Giriş ve çıkışların kontrollü olarak sağlandığı ve insanların en yoğun olduğu Sırrı Paşa caddesine girmek isteyen bir vatandaş, kurallara aykırı gelince bekçiler ile arasında arbede yaşandı. Zorla caddeye girmek isteyen vatandaş ikna olmayınca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan sokak ve caddelerde insan yoğunluğu görünüyor.

Kaynak: İHA