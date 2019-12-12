Ordu'da tedavisi tamamlanan doğan doğaya salındı
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Ordu'da tedavisi tamamlanan doğan doğaya salındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı olarak bulunan doğan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

12.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:30
Ordu'da tedavisi tamamlanan doğan doğaya salındı

'nun ilçesinde yaralı olarak bulunan doğan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Saylan Mahallesi'nde bir süre önce yaralı halde bulunan doğanın, Ünye Şefliğindeki tedavisi tamamlandı.

Veterinerler tarafından ayağındaki saçmalar temizlenen, yaralı kanadı da tedavi edilen doğan, yaklaşık 20 günlük rehabilitasyonun ardından doğaya salındı.

Kaynak: AA
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