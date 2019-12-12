Ordu'da tedavisi tamamlanan doğan doğaya salındı
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı olarak bulunan doğan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı olarak bulunan doğan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
İlçeye bağlı Saylan Mahallesi'nde bir süre önce yaralı halde bulunan doğanın, Ünye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğindeki tedavisi tamamlandı.
Veterinerler tarafından ayağındaki saçmalar temizlenen, yaralı kanadı da tedavi edilen doğan, yaklaşık 20 günlük rehabilitasyonun ardından doğaya salındı.