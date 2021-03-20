Ordu'da taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi öldü
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Ordu'da taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi öldü

20.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:51
Ordu'da taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İslamdağ Mahallesi'ndeki taş ocağında çalışan Emir Menteş (48), taş kırma makinesine sıkıştı.

Olay yerinde ölen Menteş'in cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesine gönderildi.

Taş ocağında kısa süre önce işe başlayan Menteş'in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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