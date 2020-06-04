Ordu'da tarlada yasa dışı ekilen kenevir ele geçirildi
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Ordu'da tarlada yasa dışı ekilen kenevir ele geçirildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir tarlada yasa dışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ordu'da tarlada yasa dışı ekilen kenevir ele geçirildi
04.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:04

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir tarlada yasa dışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Altınordu İlçesinde 1 şüpheli şahsa ait ev ve eklentileri ile tarlasında yapılan aramalar sonucunda 158 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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