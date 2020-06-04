Ordu'da tarlada yasa dışı ekilen kenevir ele geçirildi Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir tarlada yasa dışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir tarlada yasa dışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Altınordu İlçesinde 1 şüpheli şahsa ait ev ve eklentileri ile tarlasında yapılan aramalar sonucunda 158 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İHA