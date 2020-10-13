Ordu'da tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik protokol imzalandı
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Ordu'da tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik protokol imzalandı

13.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:43
Ordu'da tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik protokol imzalandı

Ordu'da tarım ve hayvancılığın gelişmesini amaçlayan "Tarımsal Ekonomik Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi"nin protokolü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz arasında imzalandı.

Ordu'da tarım ve hayvancılığın gelişmesini amaçlayan "Tarımsal Ekonomik Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi"nin protokolü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz arasında imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, makamında gerçekleşen imza töreninde, tarımsal üretim odaklı kalkınma modeli oluşturmak için başlatılan çalışmaların büyüdüğünü belirtti.

Her fırsatta projelerden daha fazla kişinin yararlanmasını istediklerini aktaran Güler, özellikle fındıkta verimin artmasına yönelik çalışmalara bir yenisini daha eklediklerinin altını çizdi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında ortak yapılacak projenin çiftçilere hayırlar getirmesini temenni eden Güler, şöyle konuştu:

"Protokol ile fındıkta verim ve kalitenin artırılması, siyez buğdayı, sahlep üretimi, kestane üretimi, Pekin ördeği yetiştiriciliği, manda yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği, aronia üretimi, sebze yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitkilerin geliştirilmesi ve Tarımsal Ekonomik Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projelerinin birlikte yürütülmesi için yapılacak iş ve işlemlerin çerçevesini çizdik. İlimize ve üreticilerimize hayırlı olsun."

Yılmaz da projenin Ordululara hayırlar getirmesini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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