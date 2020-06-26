Ordu'da tarım aracının uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
26.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:02
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaledibi Mahallesi'nde Hasan Duman (61) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılan Duman, sedye ile yola kadar taşındı. Duman, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA