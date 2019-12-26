Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada baba ve oğlu yaralandı
Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.
26.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:12
Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.
Korgan ilçesine bağlı Çitlice Mahallesi'nde Lokman Çeltek'in kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile babası Adem Çeltek yaralandı.
Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA