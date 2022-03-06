Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA, Sefa Eyi - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mert Gündüz yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı Kılavuzömer Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi Cemile Gündüz ve Mithat Işık yaralandı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Mithat Işık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Sefa Eyi - Güncel

Fatsa, Tarım, Ordu, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title