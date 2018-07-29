Ordu'da Tarım Aracı Devrildi: 3 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ahmet Örtücü idaresindeki tarım aracı diye tabir edilen "pat pat", Yazkonağı Mahallesi yakınlarında fındık bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Maide ve Sefa Örtücü 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ahmet Örtücü'nün sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.