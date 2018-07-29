Ordu'da Tarım Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Ordu'da Tarım Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ordu'da Tarım Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet Örtücü idaresindeki tarım aracı diye tabir edilen "pat pat", Yazkonağı Mahallesi yakınlarında fındık bahçesine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Maide ve Sefa Örtücü 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Örtücü'nün sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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