Ordu'da tarım aracı devrildi: 2 yaralı
Ordu'nun Kabataş ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Ordu'nun Kabataş ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Selahattin Aydın idaresindeki odun yüklü tarım aracı, Gülbahçe Mahallesi'nde kontrolde çıkarak devrildi.
Yaralanan Selahattin Aydın ile araçtaki eşi Gülen Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çiftin durumunun ağır olduğu öğrenildi.