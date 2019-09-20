Ordu'da tarım aracı devrildi: 2 yaralı

Ordu'da tarım aracı devrildi: 2 yaralı

Ordu'nun Kabataş ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

20.09.2019 20:14
Ordu'da tarım aracı devrildi: 2 yaralı

Ordu'nun Kabataş ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Selahattin Aydın idaresindeki odun yüklü tarım aracı, Gülbahçe Mahallesi'nde kontrolde çıkarak devrildi.

Yaralanan Selahattin Aydın ile araçtaki eşi Gülen Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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