Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Salih Sağır'ın kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Yurtseven mevkisinde devrildi.

Sürücü Salih Sağır'ın yanı sıra Ülviyat, Zirali ile Nurcan Sağır yaralandı.

Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurcan Sağır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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