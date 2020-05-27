Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
27.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:37
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Terimli Mahallesi'nde meydana gelen kazada Emin Yeşilkeklik (55) yönetimindeki tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Tarım aracının altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Yeşilkeklik'in cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA