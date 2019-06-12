Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Ordu'nun Korgan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Ordu'nun Korgan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaykırkent Mahallesi'nde Adem Etlu'nun (41) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan Etlu, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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