Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
Ordu'nun Korgan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Ordu'nun Korgan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaykırkent Mahallesi'nde Adem Etlu'nun (41) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan Etlu, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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