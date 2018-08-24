Ordu'da Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ordu'da Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güngör Akıcı'nın kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Ayvalı Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Şengül Akıcı ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şengül Akıcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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