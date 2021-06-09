Ordu'da tarım alanında maliyeti yaklaşık 8 milyon liralık 5 proje uygulanacak

Ordu'da tarım alanında toplam maliyeti yaklaşık 8 milyon lira olan 5 projenin imzaları atıldı.

Ordu'da tarım alanında toplam maliyeti yaklaşık 8 milyon lira olan 5 projenin imzaları atıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenecek 5 tarım projesi için protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Tuncay Sonel, makamında gerçekleştirilen törende, 2021 ve 2022 yıllarında uygulanacak projelerin toplam maliyetlerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğunu söyledi.

Ordu'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle birçok yatırımın gerçekleştiğini belirten Sonel, DOKAP tarafından kabul edilen ve destelenecek projelerin, yöre çiftçisine ve ülke ekonomisine katkı sunacağını ifade etti.

Sonel, projeler kapsamında siyez buğdayı, çilek, fasulye, arıcılık, yumurta tavukçuluğu, seracılık ve koyunculukla ilgili çalışmaların yürütüleceğini kaydederek, projelere katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise bölgenin kalkınmasına öncelik veren, istihdam ve üretim odaklı bir kurum olduklarını söyledi.

Projelerin, Ordu'ya önemli yansımalarının yanı sıra katma değer oluşturacağını vurgulayan Gültekin, şöyle konuştu:

"Özellikle el ele verildiğinde, birlikte yürütüldüğünde sonuç itibarıyla 5 proje DOKAP'tan geçirilmiş oldu. İnşallah sonuçlarıyla birlikte çok iyi olur. Özellikle yumurta tavukçuluğu ile ilgili Ordu artık Uzakdoğu'ya yumurta ihraç eden konuma geldi. 'Serbest sistem yumurta tavukçuluğu' diyoruz biz buna. Hem tavukçular birliğimiz hem de ilçelerdeki üreticilerimiz bütün ürünlerini ihraç ediyorlar."

Gültekin, 9 ilde yürütülen tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili çalışmaların da bölge açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Sonel, Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ve DOKAP Başkanı Gültekin tarafından protokol imzalandı.

Protokolde, Ordu ili Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi, Balda Kalitenin Arttırılması ve Marka Değerin Oluşturulması Projesi, Yumurta Tavukçuluğunda Organik Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi, DOKAP Bölgesi Fındık Altı Yumurta Tavukçuluğu Projesi ve Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli