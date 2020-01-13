Ordu'da tarihi eser operasyonu
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Ordu'da tarihi eser operasyonu

Ordu'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

13.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:10
Ordu'da tarihi eser operasyonu

'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde bir şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, çeşitli ebatlarda 11 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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