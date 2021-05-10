Ordu'da tam kapanma denetimleri
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Ordu'da tam kapanma denetimleri

Ordu'da tam kapanma denetimleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" kısıtlaması kapsamında, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" kısıtlaması kapsamında, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Ünye genelinde yasağın 3-10 Mayıs tarihleri arasında pozitif vakalara temaslı olduğu öğrenilen bir kişi, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak iş yerini alışverişe açan ve maske takmadığı öğrenilen bir vatandaş ile sokak kısıtlamalarına uymayan bazı vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

"24 saatlik anlık uygulama yapıldı"

İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapatma kararının ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat esasına uygun olarak farklı noktalarda eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. Özellikle izin muafiyeti bulunan, ehliyet ve alkol testinin de gerçekleştirildiği denetimlerde kurallara uymayan sürücüler cezalardan kaçamadı.

"Temaslı olduğu halde dışarı çıktı"

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan uygulamada temaslı olduğu öğrenilen ve evinde olması gereken bir vatandaş emniyetin denetimine takıldı. Yapılan tahkikatın ardından vatandaş gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından ekipler eşliğinde evine bırakıldı.

"Maske takmadı, iş yerini açtı, sokağa çıktı"

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar sonucunda ekiplerin yaptığı kontrollerde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin açık olması üzerine emniyet inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde kapalı olması gereken iş yerini açan, maske takmayan ve sokağa çıkarak ihlal gerçekleştiren vatandaşa cezai işlem uygulandı.

17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" kısıtlaması çerçevesinde yapılan denetimlerin sıklıkla devam edileceği bildirildi. - ORDU

Ordu'da tam kapanma denetimleri
Ordu'da tam kapanma denetimleri
Ordu'da tam kapanma denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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