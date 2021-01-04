Ordu'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Ordu'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

04.01.2021 21:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:16
Ordu'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun istikametinden Giresun yönüne giden Engin Şahin yönetimindeki 52 EC 663 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Ulubey Kavşağında Emirhan Öztürk idaresindeki 52 T 0157 plakalı taksi ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Cansu Şahin ile Beren Şahin yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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