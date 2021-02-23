Ordu'da taflan ve ıhlamur fidanları toprakla buluştu

Ordu'da, kırsalda yaşayanların gelir kaynaklarını artırmak ve üretime yönlendirmek amacıyla 1300 taflan ve ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu.

Ordu'da, kırsalda yaşayanların gelir kaynaklarını artırmak ve üretime yönlendirmek amacıyla 1300 taflan ve ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesince "İsmiyle Özdeşleşen Mahallelerde Meyve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Ünye ilçesinde 300 taflan, Çaybaşı'nda da 1000 ıhlamur fidanı dağıtıldı.

Her iki ilçede de gerçekleştirilen programda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, programların ardından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla ilde fındığın yanında ilave gelir getirici ürün çeşitliliğinin artırılması, atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan projelerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

İsmiyle müsemma mahallelerde kurulan bahçe tesisleriyle söz konusu mahallenin adının yaşatılacağını belirten Ultav, beklenen verimin alınması halinde de ilgili meyvelerin bu mahallelerdeki dikim alanlarının genişletileceğini kaydetti.

Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz ise Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılık konusunda hayata geçirdiği projeleri örnek aldıklarını ve yerelde projelerin en yüksek başarıyı elde etmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Ünye Taflancık Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özmen de geçmişten miras kalan "Taflancık" adının kurulacak taflan bahçeleriyle tekrar canlanacağını vurgulayarak, Başkanı Güler'e proje dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli