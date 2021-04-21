Ordu'da sürücülere iftar sofrası
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Ordu'da sürücülere iftar sofrası

İhlas Haber Ajansı / METİN AKYÜREK - Haberler | Yaşam

Ordu'da sürücülere iftar sofrası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde evlerine yetişmeye çalışan ya da iş sebebiyle yolda bulunan sürücüler, oruçlarını, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iftar için kurulan stantlarında açıyor.

Ordu'da sürücülere iftar sofrası

ORDU - Karadeniz Sahil Yolu üzerinde evlerine yetişmeye çalışan ya da iş sebebiyle yolda bulunan sürücüler, oruçlarını, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iftar için kurulan stantlarında açıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca Ordu'nun giriş ve çıkışlarında iftariyelik dağıtımı için stantlar kuruyor. İftar saatinde seyir halinde bulunan ve Ordu il sınırları içerisinden geçen sürücüler ise bu stantlarda duraklayarak Büyükşehir Belediyesinin sıcak yemekleri ile iftarlarını açıyor.

İftar stantlarına yoğun talep gösteren sürücüler için Büyükşehir Belediyesi bu kez de trafiğin yoğun olduğu Altınordu ilçesi çevre yolunda iftariyelik standını kurdu. Stantları görerek duraklayan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin iftar yemekleri ile oruç açma imkanı buldular.

"Standı gördük iftar yaptık"

İftarlarını Büyükşehir Belediyesinin sıcak yemekleri ile açan sürücüler, "Geçtiğimiz güzergahta belli bir yere kadar yemek yiyebileceğimiz bir yer yok. Büyükşehir Belediyesi de Ordu'da böyle bir çalışma gerçekleştirmiş. Bizlerde iftar saatinde buradan geçerken stantları gördük ve orucumuzu burada açtık. Bu hizmetten dolayı çok memnun olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah niyetlerinizi kabul etsin" şeklinde konuştular.

Ramazan boyunca devam edecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, çevre yolunda kurulan stantla yaklaşık 200 kişinin iftar açtığını söyledi.

Başkan Vekili Atik sözlerine şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'in talimatlarıyla Ramazan ayında 19 ilçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Ayrıca yolda seyir halinde bulunan şoför arkadaşlarımızın ve misafirlerimizin de kurduğumuz stantlarda iftarlarını açmasını sağlıyoruz. Yaklaşık 200 vatandaşımız bugün standımızdan sıcak yemek alarak iftarlarını açtı. Pandemi şartlarından dolayı da gidebilecekleri alanlarda çok kısıtlı olduğu için onlar da bu hizmetten çok memnun oldular. Ramazan boyunca bu hizmetimize devam edeceğiz."

Ordu'da sürücülere iftar sofrası
Ordu'da sürücülere iftar sofrası
Ordu'da sürücülere iftar sofrası
Ordu'da sürücülere iftar sofrası
Ordu'da sürücülere iftar sofrası
Ordu'da sürücülere iftar sofrası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN AKYÜREK

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