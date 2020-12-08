Ordu'da sürücülere hız ve kırmızı ışık cezaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ordu'da sürücülere hız ve kırmızı ışık cezaları

08.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:55
Ordu'da sürücülere hız ve kırmızı ışık cezaları

Ordu'da geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 541 araca aşırı hız yapmaktan, 102 araca ise kırmızı ışık ihlalinden ceza uygulandı.

Ordu'da geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 541 araca aşırı hız yapmaktan, 102 araca ise kırmızı ışık ihlalinden ceza uygulandı.

30 Kasım- 6 Aralık tarihleri arasında Ordu polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 22 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 20 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 12 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 102 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 541 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 41 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 8 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 91 araç trafikten men edilirken 22 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu
Kırmızı ışığı ihlal etti, kazaya neden oldu
Kırmızı ışığı ihlal etti, kazaya neden oldu
Işık ihlali, aşırı hız, dikkatsizlik...Samsun'da meydana gelen kazalar kamerada
Işık ihlali, aşırı hız, dikkatsizlik...Samsun'da meydana gelen kazalar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Perihan Savaş Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Kaza Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da sürücülere hız ve kırmızı ışık cezaları - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:00:25. #1.15#
title