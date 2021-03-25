Ordu'da 'şüpheli valiz' tedirginliğe yol açtı
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Ordu'da 'şüpheli valiz' tedirginliğe yol açtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ordu'da 'şüpheli valiz' tedirginliğe yol açtı

Ordu'da 'şüpheli valiz' tedirginliğe yol açtıORDU'nun Altınordu ilçesindeki eski otogarın yanına bırakılan şüpheli valiz, tedirginliğe yol açtı.

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Ordu'da 'şüpheli valiz' tedirginliğe yol açtı

ORDU'nun Altınordu ilçesindeki eski otogarın yanına bırakılan şüpheli valiz, tedirginliğe yol açtı. Bomba imha uzmanlarının fünye ile patlatmaya hazırlandığı sırada valizin sahibi gelince herkes rahat bir nefes aldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yenimahalle Mahalle'deki eski otogar bölgesinde meydana geldi. Sahipsiz bir valiz görenler, şüphelenip durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenliği sağlayan polis, bölgeyi giriş ve çıkışa kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Gelen bomba imha uzmanları valizi fünye ile patlatmaya karar verdi. Özel kıyafetlerini giyen ekipler hazırlık yapmaya başladı. Ekipler bir yandan da valizin üzerindeki bagaj seri numarasından yola çıkarak firma ile iletişim kurup, sahibini aramaya başladı. Bir süre sonra irtibat kurulan sahibi, bölgeye geldi. Bu kişi, Balıkesir'den geldiğini valizini unuttuğunu söyledi. Polis ekiplerince açılan valizden giyecek ve şahsi eşyalar çıktı.

'VATANDAŞ ŞÜPHELİ PAKET OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

O anlara tanık olan otopark görevlisi Erim Varol, 'Bir bayan kulübemize gelerek şüpheli bir paketin olduğunu söyledi. Bizde valizin yanına giderek unutulmuş olabileceğine ve geri dönüp alma ihtimalini düşündük. Ancak şüpheli bir durum arz ettiği için emniyet güçlerine haber verdik. İlk etapta çevreyi emniyete aldılar. Daha sonra bomba uzmanı ekipleri geldi. Biz de terminaldeki firmalarla iletişim kurduktan sonra valizin üzerindeki bagaj seri numarasını sorgulatarak şahsa ulaştık. Şahıs valizini aldı ve polis ekiplerince emniyete götürüldü' dedi.

Ordu'da 'şüpheli valiz' tedirginliğe yol açtı
Ordu'da 'şüpheli valiz' tedirginliğe yol açtı
Ordu'da 'şüpheli valiz' tedirginliğe yol açtı
Ordu'da 'şüpheli valiz' tedirginliğe yol açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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