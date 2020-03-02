Ordu'da suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Ordu'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan kişi tutuklandı.
Ordu'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde sokak satıcısı U.K'yi takibe aldı.
Ekipler, U.K'yi Altınordu ilçesinde uyuşturucu hap satarken suçüstü yakaladı.
Üzerinde 264 uyuşturucu hap bulunan zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.
Zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA