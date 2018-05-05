Ordu'da Su Deposuna Düşen Çocuk Öldü
Ordu'nun İkizce ilçesinde su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
Ordu'nun İkizce ilçesinde su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yoğunluk Mahallesi'nde 3 yaşındaki Alperen Kerim Uysal, evlerinin yanında oynarken su deposuna düştü.
Bir süre sonra olayı fark eden aile yakınları çocuğu bulunduğu yerden çıkarttıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uysal, Ünye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Uysal, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.